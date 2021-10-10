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Порошенко: власть встала на рельсы Антимайдана

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Киев, Воскресенье 10 октября 2021 22:11
Порошенко: власть встала на рельсы Антимайдана Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет, что власть "встала на рельсы Антимайдана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Параллели очень легко провести. Майдан и Антимайдан. Люди, которые вышли не за деньги - за идею, за Украину, за свое будущее, за Европу, и они точно обречены на победу. И те, кто там прятались под кустами, развлекались водкой и делали все то же, что они в 2004-2005, 2013 и 2014 годах делали в Киеве на Антимайдане", - напомнил Порошенко.

Он также поблагодарил общественных активистов, ветеранов войны против российской агрессии, всех кто выступил против проплаченных "титушек".

Порошенко убежден, украинское общество нуждается в правде. Он отметил, что во многих странах мира после утечки документов Pandora Papers начались расследования и отставки чиновников.

"Наш путь - точно в Европу, к демократии, к верховенству права. Наш путь точно в НАТО. Наш путь - точно дать по зубам Путину. И точно наш путь построить фантастическую Украину", - резюмирует Порошенко.

Как известно, в Козине Киевской области десятки молодых людей начали прорываться в дом Петра Порошенко. Между ними и сторонниками Порошенко произошли столкновения, видео и фото которых выложили в сеть депутаты "ЕС".

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