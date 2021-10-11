Влада системно переслідує Порошенка, - генерал СБУ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерала СБУ, депутата Київради Віктора Кононенка.

"Ми давно акумулюємо інформацію про наміри влади використати правоохоронний блок для кримінального переслідування п’ятого президента України як лідера найбільшого опозиційного об’єднання держави", - говорить Кононенко.

Він повідомив, що наразі щонайменше в двох кримінальних провадженнях відбувається фальсифікація матеріалів з метою оголошення Петру Порошенку підозри у скоєнні злочину.

"В Україні відбувається протиправне переслідування опозиції з метою її знищення та узурпації влади. При цьому, за нашою інформацією, влада сама не вірить в реалізацію власних задумів у контексті кримінальних переслідувань, і її основною метою є дискредитація лідерів опозиції та виправдання власних дій. Цим брифінгом ми нівелюємо їй таку можливість", - констатує генерал СБУ. - Я радив би тим керівникам, котрі надають своїм підлеглим незаконні вказівки, добре подумати перед тим, як штовхати їх на злочин, тому що потім ці ж підлеглі не будуть вас покривати, а дадуть відверті покази щодо організації фальсифікацій".

За його словами, відповіддю на позазаконні дії влади буде документування її протиправних дій, ініціювання їх розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності.