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Власть повышает налоги для честного бизнеса, но ничего не делает для борьбы с "теневиками", - КСУ

Автор: РБК-Украина

Повышением налогов, предусмотренным законопроектом №5600, власть увеличивает налоговое бремя на честный бизнес - вместо того, чтобы уменьшать количество тех, кто работает "в тени".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Конфедерации строителей Украины.

"У нас вопрос: а что сделало государство, чтобы те лица, которые не платят - платили? Где тут справедливость, если с введением этих норм закона бремя будет переложен на плательщиков, которые платят? Нет справедливости", - отметили в Конфедерации.

Там также обращают внимание на то, что инициатива властей повысить налоги с 1 января следующего года является нарушением принципа стабильности налогового законодательства, что является неприемлемым.

"Налоги вводятся с 1 января 2022 года. Это будет нарушением принципа стабильности, вообще не может быть речи о том, что закон заработает раньше, чем в 2023 году. То есть, изменение элементов возможно только с учетом принципа стабильности", - отметили в Конфедерации.

Напомним, 1 июля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить этот законопроект, отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес и негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власти должны снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

Как сообщалось, Верховная рада 30 марта одобрила в первом чтении законопроект, который с помощью подачи "нулевой декларации" предусматривает для граждан так называемую налоговую амнистию.

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Налоги