Власть повышает налоги для честного бизнеса, но ничего не делает для борьбы с "теневиками", - КСУ

Повышением налогов, предусмотренным законопроектом №5600 , власть увеличивает налоговое бремя на честный бизнес - вместо того, чтобы уменьшать количество тех, кто работает "в тени".

"У нас вопрос: а что сделало государство, чтобы те лица, которые не платят - платили? Где тут справедливость, если с введением этих норм закона бремя будет переложен на плательщиков, которые платят? Нет справедливости", - отметили в Конфедерации.

Там также обращают внимание на то, что инициатива властей повысить налоги с 1 января следующего года является нарушением принципа стабильности налогового законодательства, что является неприемлемым.

"Налоги вводятся с 1 января 2022 года. Это будет нарушением принципа стабильности, вообще не может быть речи о том, что закон заработает раньше, чем в 2023 году. То есть, изменение элементов возможно только с учетом принципа стабильности", - отметили в Конфедерации.