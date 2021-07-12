Влада підвищує податки для чесного бізнесу, але нічого не робить для боротьби з "тіньовиками", - КБУ

"В нас запитання: а що зробила держава, аби ті особи, які не сплачують - сплачували? Де тут справедливість, якщо з введенням цих норм закону тягар буде перекладений на платників, які сплачують? Немає справедливості", - зазначили у Конфедерації.

Там також звертають увагу на те, що ініціатива влади підвищити податки з 1 січня наступного року є порушенням принципу стабільності податкового законодавства, що є неприйнятним.



"Податки вводяться з 1 січня 2022 року. Це буде порушенням принципу стабільності, взагалі не може бути мови про те, що закон запрацює раніше, ніж у 2023 році. Тобто, зміна елементів можлива тільки з урахуванням принципу стабільності", - наголосили у Конфедерації.