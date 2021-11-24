Власть потеряла время, игнорируя сигналы российской угрозы на границах, - Рудык

Украина потеряла две недели, прежде чем признала, что кризис на границах со стороны России действительно угрожающий, хотя об этом предупреждали западные партнеры. В то же время гибридная война Москвы включает в себя и антивакцинальную кампанию.

"Почему начали бить тревогу Штаты? Потому что у них было гораздо большее количество данных о большой системе. Они анализируют стратегию России, которая касается Китая, Казахстана, Балкан, энергетического давления на страны Европы. Сейчас и наша разведка видит, что происходит на границах между Украиной и Россией и на границе с Беларусью. Но мы потеряли две недели до того момента, пока украинские власти сказали, что ситуация сложная", - комментирует лидер "Голоса".

Также Кира Рудык отметила, что Запад считает антивакцинную пропаганду в Украине делом Кремля.

"Антивакцинаторские движения в Украине США считают частью гибридной войны России. В ней несколько пунктов: первое - военная угроза, затем идет энергетическое давление, затем идет давление мигрантов со стороны Беларуси, а четвертое - активизация антивакцинаторских движений. Это абсолютно точная информация со стороны наших американских партнеров. Наверное, Киев уже должен прислушиваться и начать действовать", - подчеркивает народный депутат.