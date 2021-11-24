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Влада втратила час, ігноруючи сигнали російської загрози на кордонах, - Рудик

Автор: Наталія Гурковська

Україна втратила два тижні перш ніж визнала, що криза на кордонах з боку Росії справді загрозлива, хоча про це попереджали західні партнери. Водночас гібридна війна Москви включає в себе і антивакцинальну кампанію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Голосу" Кіри Рудик.

"Чому почали бити на сполох Штати? Тому що у них була набагато більша кількість даних про велику систему. Вони аналізують стратегію Росії, яка стосується Китаю, Казахстану, Балкан, енергетичного тиску на країни Європи. Зараз і наша розвідка бачить, що відбувається на кордонах між Україною і Росією та межі з Білоруссю. Але ми втратили два тижні до того моменту, поки українська влада сказала, що ситуація складна", - коментує лідер "Голосу".

Також Кіра Рудик зауважила, що Захід вважає антивакцинну пропаганду в Україні справою рук Кремля.

"Антивакцинаторські рухи в Україні США вважають частиною гібридної війни Росії. В ній кілька пунктів: перше - військова загроза, потім іде енергетичний тиск, потім іде тиск мігрантів з боку Білорусі, а четвертий - активізація антивакцинаторських рухів. Це абсолютно точна інформація з боку наших американських партнерів. Напевно, Київ вже мусить дослухатися і почати діяти", - наголошує народний депутат.

Як повідомлялось, у ситуації із затриманням бійців ПВК Вагнера (так званого "вагнергейту") чітко простежуються прояви системної хвороби української влади - некомпетентність і невміння визнавати та аналізувати свої ж помилки.

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Кіра Рудик