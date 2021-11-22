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"Вагнергейт" - лакмус системной некомпетентности власти, - Рудык

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 13:12
"Вагнергейт" - лакмус системной некомпетентности власти, - Рудык Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

В ситуации с задержанием бойцов ЧВК Вагнера (так называемого "вагнергейта") четко прослеживаются проявления системной болезни украинской власти: некомпетентность и неумение признавать и анализировать свои же ошибки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Голоса" Киры Рудык в блоге "Цензор.Нет".

"В "вагнергейте" прослеживаются симптомы системной болезни, свойственной власти сейчас. Это тяжелая и, похоже, "неоперабельная" некомпетентность, осложненная патологическим неумением признавать и анализировать собственные ошибки", - заявила нардеп.

По ее мнению, власти не осознают уровень операции, сложности ее подготовки и проведения, всю совокупность возможных выгод, которые Украина могла получить в случае ее успеха.

"А когда перед властью встал вопрос проведения или непроведения операции, они, как оказалось, больше доверяли Лукашенко, чем своим военным", - добавляет Рудык.

Власти думают не о том, как помочь Украине выиграть в войне, там предпочитают осторожно "проходить между каплями". Но это неприемлемо во время агрессии.

"Это дерзкое непонимание собственного места на карте мира и уровня собственной квалификации в принятии решений на каждом этапе операции", - подчеркивает Рудык.

Лакмусовой бумажкой некомпетентности внутри страны, по ее мнению, стало то, что для прикрытия собственных ошибок власти использовали ложь.

Как сообщалось, ранее Рудык объяснила критически низкий уровень вакцинации в Украине.

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Кира Рудик
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