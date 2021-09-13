Власть не поднимает вопрос тарифов даже накануне отопительного сезона, - эксперт

Несмотря на то, что вопрос тарифов для украинцев всегда болезнен, особенно накануне отопительного сезона, власть не собиралась его решать или даже вспоминать в повестке дня.

"Власть не хочет брать на себя ответственность ни в коем случае. В любых вопросах должны активизироваться другие политики. К примеру, если бы "Батькивщина" не пнула Кабмин, не было бы решения увеличить субсидии на 12 млрд гривен. Серьезно, если бы не артикулировали это вопрос, тарифов не было бы в повестке дня", - отметила эксперт.

Команда Тимошенко, по ее словам, продолжает работу в этом направлении и отмечает, что обещанных правительством 12 млрд гривен может не хватить для компенсации затрат всем гражданам, которые в этом будут нуждаться, ведь тарифы в ближайшее время могут вырасти вдвое. В это время власть традиционно демонстрирует растерянность и непрофессионализм.

"Им лучше было бы рассказывать об амнистии капиталов, о нулевых декларациях, о чем угодно - только не о главном", - подытожила эксперт.