Влада не піднімає питання тарифів навіть напередодні опалювального сезону, - експерт

Попри те, що питання тарифів для українців завжди болісне, а особливо напередодні опалювального сезону, влада не збиралася його вирішувати чи навіть згадувати у порядку денному.

"Влада не хоче брати на себе відповідальність в жодному випадку. В будь-яких питаннях мають активізовуватися інші політики. До прикладу, якби "Батьківщина" не пнула Кабмін, не було б рішення збільшити субсидії на 12 млрд гривень. Серйозно, якби не артикулювали це питання, тарифів не було в порядку денному", – зауважила експерт.

Команда Тимошенко, за її словами, продовжує роботу в цьому напрямі і наголошує, що обіцяних урядом 12 мільярдів може не вистачити для компенсації витрат всім громадянам, які цього потребуватимуть, адже тарифи найближчим часом можуть зрости вдвічі. В цей час влада традиційно демонструє розгубленість і непрофесійність.

"Їм найкраще було б розказувати про амністії капіталів, про нульові декларації, про що завгодно - тільки не про головне", – підсумувала експерт.