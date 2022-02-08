Власть использует ГБР и БЭБ для того, чтобы давить на бизнес, - нардеп

"Слуги народа" пробили финт ушами, они взяли старого главу налоговой милиции, назначили председателем этого нового органа и весь штат налоговой милиции в 80 с чем-то процентов перевели в этот орган. Все эти обыски идут с участием Бюро экономической безопасности (БЭБ). Но это налоговая полиция. Один орган - это ГБР у Ермака (Андрея, главы ОП, - ред.), а другой орган давления - это Бюро экономической безопасности. И они сейчас исключительно делают, что направляют эти два ведомства для того, чтобы давить на бизнес", - рассказал Железняк в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, репрессии по бизнесу будут иметь негативные последствия как для экономики страны в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе, ведь инвесторы будут обходить Украину.

"Одна из главных проблем, почему они не хотят работать или инвестировать в Украину - это прямо цитирую - "репрессивные действия правоохранительных и налоговых органов", - подчеркнул Железняк.