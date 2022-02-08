Влада використовує ДБР та БЕБ для того, щоб тиснути на бізнес, - нардеп

"Слуги народу" пробили фінт ушами, вони взяли старого голову податкової міліції, призначили головою цього нового органу і весь штат податкової міліції в 80 з чимось відсотків перевели до цього органу. Ці всі обшуки йдуть за участю Бюро економічної безпеки (БЕБ). Але це податкова міліція. Один орган - це ДБР у Єрмака (Андрія, голови ОП, - ред.), а інший орган тиску - це Бюро економічної безпеки. І вони зараз виключно роблять те, що направляють ці два відомства для того, щоб тиснути на бізнес", - розповів Железняк у ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, репресії щодо бізнесу матимуть негативні наслідки як для економіки країни в найближчий час, так і в довгостроковій перспективі, адже інвестори оминатимуть Україну.

"Одна із головних проблем, чому вони не хочуть працювати або інвестувати в Україну - це прямо цитую - "репресивні дії правоохоронних та податкових органів", - наголосив Железняк.