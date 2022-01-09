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Власть должна сосредоточиться на угрозе вторжения РФ, а не на преследовании Порошенко, - эксперт

Автор: Артем Горовенко

Вместо того чтобы сосредоточиться на угрозе российского вторжения, власть Украины занимается внутренними преследованиями.

Об этом заявил старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд в Twitter.

преследует крупнейшего иностранного инвестора Arcelor-Mittal и бывшего президента Порошенко за глупости в это критическое время. Лучше будьте серьезны с тысячами российских танков на вашей границе", - призвал Аслунд.

Напомним, вчера Печерский районный суд Киева арестовал все имущество Порошенко по делу о государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

После этого его защита распространила информацию о том, что якобы были арестованы активы двух телеканалов.

Напомним, Ранее заместитель директора Atlantic Council Мелинда Харинг назвала выборочным правосудием решение Печерского райсуда об аресте лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Подробности этого дела читайте в материале "Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук".

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Петр Порошенко