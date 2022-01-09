Влада має зосередитися на загрозі вторгнення РФ, а не на переслідуванні Порошенка, - експерт

Замість того, аби зосередитися на загрозі російського вторгнення, влада України займається внутрішніми переслідуваннями.

Про це заявив старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд у Twitter .

переслідує найбільшого іноземного інвестора Arcelor-Mittal та колишнього президента Порошенка за дурниці в цей критичний час. Краще будьте серйозні з тисячами російських танків на вашому кордоні", - закликав Аслунд.

Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва заарештував все майно Порошенка у справі про державну зраду та пособництво терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

Після цього його захист поширив інформацію про те, що нібито були арештовані активи двох телеканалів.

Нагадаємо, Раніше заступниця директора Atlantic Council Мелінда Харінг назвала вибірковим правосуддям рішення Печерського райсуду про арешт лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Подробиці цієї справи читайте в матеріалі "Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і причому тут Медведчук".