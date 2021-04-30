UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Власть должна снизить налоги для бизнеса, чтобы помочь пережить кризис, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Власть должна помочь предпринимателям выжить во время нынешнего кризиса и расширить программы поддержки и предложить налоговые льготы, а не увеличивать налоги.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк.

"Во время локдауна мы должны давать налоговые скидки. Это не наша прихоть, это примеры всех развитых стран, которые вы можете увидеть - и в Европе, и в Азии, и на других континентах, в Америке в частности". - сказал Железняк.

По его словам, фракция "Голос" зарегистрировала ряд законопроектов по увеличению поддержки для бизнеса и призывает депутатов как можно быстрее их принять.

"Сейчас мы должны сконцентрироваться, чтобы наш бизнес, особенно малый и средний, пережил этот период", - подчеркнул Железняк.

Депутат также отметил, что в отдельных регионах местные власти готовы освободить предпринимателей от уплаты некоторых налогов, а центральная власть должна предоставить им такую возможность на уровне закона.

"Дать возможность сделать местным органам власти дополнительные меры, которые дают налоговые скидки. Они хотят. Я разговаривал с некоторыми мэрами, они не прочь освободить от некоторых налогов определенный бизнес, опять есть таки - рестораны, кинотеатры, концертные залы. Просто нет такого законодательного обеспечения", - сказал Железняк.

Напомним, инвестаналитик Эрик Найман подчеркнул, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя эти инициативы, заявила, что это уничтожит отечественное предпринимательство. По ее мнению, недопустимо повышать налоги в кризис, а также подчеркнула, что другие страны пытаются максимально поддержать бизнес.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины кризисНалоги