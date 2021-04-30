Влада має знизити податки для бізнесу, щоб допомогти пережити кризу, - нардеп

"Під час локдауну ми повинні давати податкові знижки. Це не наша забаганка, це приклади всіх розвинутих країн, які ви можете побачити - і в Європі, і в Азії, і на інших континентах, в Америці зокрема". - сказав Железняк.

За його словами, фракція "Голос" зареєструвала низку законопроектів щодо збільшення підтримки для бізнесу та закликає депутатів якнайшвидше їх ухвалити.

"Зараз ми повинні сконцентруватися, щоб наш бізнес, особливо малий і середній, пережив цей період", - наголосив Железняк.

Депутат також зазначив, що в окремих регіонах місцева влада готова звільнити підприємців від сплати деяких податків, а центральна влада повинна надати їм таку можливість на рівні закону.

"Дати можливість зробити місцевим органам влади додаткові заходи, які дають податкові знижки. Вони хочуть. Я розмовляв з деякими мерами, вони не проти звільнити від деяких податків певний бізнес, знову є таки - ресторани, кінотеатри, концертні зали. Просто немає такого законодавчого забезпечення", - сказав Железняк.