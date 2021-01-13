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Власть должна рассмотреть план Тимошенко и как можно быстрее решить "тарифный" кризис, - эксперт

Киев, Среда 13 января 2021 11:43
Власть должна рассмотреть план Тимошенко и как можно быстрее решить "тарифный" кризис, - эксперт
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Некомпетентность нынешнего правительства поставила миллионы украинцев на грань выживания. Спасти ситуацию способно срочное претворение в жизнь плана Юлии Тимошенко, что позволит оперативно дни удешевить газ втрое.

Об этом заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук в Facebook.

Существуют ли реальные механизмы снижения в разы стоимости газа? Конечно. И они предложены дважды премьером Юлией Тимошенко. Первое - отдать украинцам газ по цене закупки из подземных хранилищ, где сегодня рекордные запасы за все время независимости, почти 30 миллиардов кубов, а также пустить с минимальной рентабельностью на нужды населения газ украинской добычи, который нам сегодня также продают втрое дороже себестоимости", - отметил эксперт.

По его мнению, четкая и компетентная стратегия позволила Тимошенко пройти кризис 2008-2009 годов без повышения тарифов. Сегодняшняя ситуация требует как раз такого опытного менеджера, способного руководствоваться исключительно благосостоянием людей и интересами государства.

"Тарифы на газ можно снизить в разы. Просто во главе Кабмина должны стоять опытные и профессиональные политики-государственники уровня Тимошенко, а не дилетанты, которые грабят свой народ", - считает Корнийчук.

Призыв Тимошенко к местным депутатам инициировать созыв внеочередных сессий советов разного уровня и требовать от правительства отмены антисоциальных тарифов на газ и его транспортировку эксперт назвал подходящей идеей, поскольку власти не раз доказала, что не понимает потребностей людей.

"Зеленскому пора наконец определиться. Или он поддерживает тех политиков и чиновников, которые окончательно уничтожат страну, но ответственность за их непрофессиональные действия в глазах людей все равно будет нести президент. Или пора наконец начать сотрудничать с профессиональными антикризисными менеджерами", - подытожил эксперт.

Напомним, Юлия Тимошенко предложила властям план решения "тарифной" кризиса. Бывшая премьер предлагает пустить на нужды украинцев газ из подземных хранилищ по цене летней закупки, что позволит снизить тарифы в три раза.

Также лидер "Батькивщины" призвала депутатов по всей стране требовать от правительства немедленного снижения цены на газ.

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Новости Украины Экономика тарифыКабинет Министров УкраиныТимошенко

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