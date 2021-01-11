Тимошенко обвинила Кабмин в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Газ украинцам надо поставлять по ценам, не выше тех, по которым его было закачано в подземные хранилища летом. Это позволит снизить его стоимость втрое - и автоматически удешевит и отопление, и электроэнергию.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, люди понимают, что власть их в очередной раз обманула. Украинцы по всей стране выходят на массовые митинги, перекрывают дороги с требованием снизить тарифы. Эти требования являются справедливыми и обоснованными - ведь людям просто не оставили выбора.

"Праздники прошли, настало время сказать о неприятном. 2021 год, если монобольшинство будет работать так же некомпетентно, как сейчас, для украинцев будет тяжелее 2020-го. Ощутимо тяжелее. Новая власть решила дальше повышать тарифы. Это приведет к тому, что людям придется платить за коммуналку существенно больше. Электроэнергия почти всем семьям обойдется вдвое дороже, а цена на отопление вырастет в полтора раза", - заявила Тимошенко.

Она также выразила возмущение тем, что действующее правительство, принимая свои решения, вообще не прогнозирует их последствий.

"В то время, когда все наши страны-соседи, понимая насколько существенно пандемия ударила по благосостоянию граждан, уменьшают цену энергоносителей, в Украине, наоборот, увеличивают. Может, мы пропустили момент, когда украинцы стали самыми зажиточными среди европейцев, и с них теперь можно драть три шкуры?" - добавила политик.

Тимошенко напомнила об опыте собственного правительства, которое, по ее словам, справилось со всеми вызовами, сохраняя тарифы ниже нынешних.

"Мы воплощали в жизнь жесткую и эффективную антикризисную программу для сохранения экономики, не слушали "советов" внешних лоббистов и осознавали, что главная задача власти - заботиться о людях", - подчеркнула она.

По ее мнению, ситуация с тарифами в очередной раз доказывает, что правительством сегодня руководят дилетанты, профессионализмом которых ради собственной выгоды пользуются международные спекулянты.

Председатель "Батькивщины" отметила, что недавно Государственный аудит дал ответ на вопрос, куда идут доходы от необоснованно завышенных тарифов.

"Возможно, после обнародования результатов этого Государственного аудита кто-то понес наказание? Нет! Ни предыдущий президент, под руководством которого тарифы выросли в одиннадцать раз, ни топ-менеджеры, под руководством которых НАК "Нафтогаз" превратился в воровское кодло. Последних - наоборот отправили на повышение! Коболеву дополнительно назначили в наблюдательный совет еще одной компании, а Витренко, вместо тюрьмы, поставили исполнять обязанности министра энергетики! При новой власти старые коррупционные схемы сохранились и стали еще более доходными", - написала Тимошенко.

В то же время Тимошенко требует не увеличивать, а уменьшать тарифы - по крайней мере до цены, по которой газ был закачан в подземные хранилища летом. А это, по ее подсчетам, не только позволит снизить стоимость голубого топлива втрое, но и удешевит отопление и электроэнергию.

Напомним, в Украине в ряде городов устроили акции протесты из-за поднятия тарифов на газ. Люди перекрывают трассы и передают обращение председателям городских советов, что происходит в регионах - в материале РБК-Украина.