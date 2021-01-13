Влада має розглянути план Тимошенко і якнайшвидше розв’язати "тарифну" кризу, - експерт

Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Некомпетентність нинішнього уряду поставила мільйони українців на межу виживання. Врятувати ситуацію здатне термінове втілення в життя плану Юлії Тимошенко, що дозволить оперативно здешевити газ втричі.

Про це заявив політичний експерт Дмитро Корнійчук у Facebook.

"Чи існують реальні механізми зменшення в рази вартості газу? Звісно. І вони запропоновані двічі прем’єром Юлією Тимошенко. Найперше - віддати українцям газ за ціною закупки з підземних сховищ, де сьогодні рекордні запаси за весь час незалежності, майже 30 мільярдів кубів, а також пустити з мінімальною рентабельністю на потреби населення газ українського видобутку, який нам сьогодні також продають втричі дорожче собівартості", - зазначив експерт.

На його думку, чітка та компетентна стратегія дозволила Тимошенко пройти кризу 2008-2009 років без підвищення тарифів. Сьогоднішня ситуація потребує якраз такого досвідченого менеджера, здатного керуватися винятково добробутом людей та інтересами держави.

"Тарифи на газ можна знизити в рази. Просто на чолі Кабміну мають стояти досвідчені та професійні політики-державники рівня Тимошенко, а не дилетанти, які грабують свій народ", - вважає Корнійчук.

Заклик Тимошенко до місцевих депутатів ініціювати скликання позачергових сесій рад різного рівня та вимагати від уряду скасування антисоціальних тарифів на газ та його транспортування експерт назвав слушною ідеєю, позаяк влада не раз довела, що не розуміє потреб людей.

"Зеленському пора нарешті визначитися. Або він підтримує тих політиків і чиновників, які остаточно знищать країну, але відповідальність за їхні непрофесійні дії в очах людей все одно нестиме президент. Або пора нарешті почати співпрацювати з професійними антикризовими менеджерами", - підсумував експерт.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко запропонувала владі план вирішення "тарифної" кризи. Колишня прем’єрка пропонує пустити на потреби українців газ з підземних сховищ за ціною літньої закупки, що дозволить знизити тарифи втричі.

Також лідер "Батьківщини" закликала депутатів по всій країні вимагати від уряду негайного зниження ціни на газ.