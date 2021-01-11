ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Тимошенко призвала местных депутатов требовать от Кабмина снижения цены на газ

Киев, Понедельник 11 января 2021 20:07
Тимошенко призвала местных депутатов требовать от Кабмина снижения цены на газ
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Ситуация относительно необдуманного повышения тарифов на газ и тепло, которая уже вызвала возмущение людей по всей стране - критическая и требует немедленных решений. "Батькивщина" предлагает быстрый и эффективный план решения кризиса и призывает местные советы по всей стране требовать от центральной власти его воплощение.

Об этом заявила председатель партии Юлия Тимошенко в Facebook.

"Хватит экспериментов! Я призываю депутатов партии "Батькивщина" по всей стране, а также представителей других сил, которым небезразлично благосостояние украинских семей, созывать внеочередные сессии советов разных уровней и требовать от правительства принятия решения о направления на нужды населения газа из наших подземных хранилищ по цене закупки. Это позволит мгновенно уменьшить тарифы втрое", - подчеркнула Тимошенко.

Кроме того, она скептически оценила способность парламентско-правительственного большинства подготовить план антикризисных мероприятий, для решения ими же самими созданного кризиса в связи с повышением тарифов.

"Будем откровенны: кто-то реально верит, что люди, не способные просчитать последствия своих же постановлений, сумеют придумать какой-то антикризисный план? Они - настоящие мастера создавать проблемы, а вот решить хотя бы одну сегодняшнему Кабмина не удалось еще ни разу. В лучшем случае - просто будут тянуть время, в худшем - найдутся умельцы и, воспользовавшись ситуацией, создадут очередную коррупционную схему", - добавила Тимошенко.

Она призвала власть прекратить, наконец, издеваться над людьми, а местные советы - требовать от правительства обеспечить украинцев газом по цене, не выше, чем та, по которой покупал газ государственный монополист.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский поручил Кабмину решить проблему с тарифами на газ для населения. Президент подчеркнул, что тарифы должны быть справедливыми.

Как писало РБК-Украина, в ряде городов страны протестуют против повышения тарифов на газ для населения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Кабинет Министров УкраиныгазТимошенкоМестные выборы

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь