Власть должна не просто заморозить, а снизить тарифы, - Тимошенко

Сегодня в стране есть возможность не только не повышать, но и вообще снизить для населения цены на газ, себестоимость которого составляет одну гривну . Для этого нужно немедленно принять законопроект №4680 о направлении на потребности людей газа отечественной добычи.

Юлия Тимошенко напомнила о заявлении экс-руководителя "Нафтогаза", который признался, что себестоимость украинского газа составляет одну гривну.

"Я не понимаю, почему парламент молчит, почему сейчас речь идет о том, что цены не повышаются, в то время, как в восемь раз дороже себестоимости продают газ. Разве это норма? Это значит, что в НАК "Нафтогаз" эту коррупцию надо покрыть?" - возмутилась Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что "Батькивщина" инициировала вместе со всеми фракциями, кроме "Слуги народа", создание Временной следственной комиссии по расследованию мегакоррупции в НАК "Нафтогаз", где люди берут в восемь раз больше за газ, и как следствие, за тепло.

"Надо говорить не о том, что тарифы на газ и тепло не повышаются, а то, что они снижаются. Себестоимость составляет одну гривну, а людям продают по восемь без транспортировки. Детским садикам, школам, больницам продают в 13 раз дороже. Разве это нормально? Коррупция просто захлестнула страну", - отметила глава "Батькивщины".

Юлия Тимошенко призвала включить в повестку дня постановление о создании ВСК, а также принять законопроект "Батькивщины" №4680, которым возвращается порядок, когда украинский газ отдается украинцам по украинской цене.

"Сейчас надо людей спасать и экономику, которая дает такую ​​инфляцию, такой рост цен, люди скоро не смогут за хлеб платить. Поэтому прекратите махинации и займитесь делом!" - отметила лидер "Батькивщины".