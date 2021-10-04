ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Власть должна не просто заморозить, а снизить тарифы, - Тимошенко

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 октября 2021 16:04
Власть должна не просто заморозить, а снизить тарифы, - Тимошенко Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня в стране есть возможность не только не повышать, но и вообще снизить для населения цены на газ, себестоимость которого составляет одну гривну. Для этого нужно немедленно принять законопроект №4680 о направлении на потребности людей газа отечественной добычи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Юлия Тимошенко напомнила о заявлении экс-руководителя "Нафтогаза", который признался, что себестоимость украинского газа составляет одну гривну.

"Я не понимаю, почему парламент молчит, почему сейчас речь идет о том, что цены не повышаются, в то время, как в восемь раз дороже себестоимости продают газ. Разве это норма? Это значит, что в НАК "Нафтогаз" эту коррупцию надо покрыть?" - возмутилась Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что "Батькивщина" инициировала вместе со всеми фракциями, кроме "Слуги народа", создание Временной следственной комиссии по расследованию мегакоррупции в НАК "Нафтогаз", где люди берут в восемь раз больше за газ, и как следствие, за тепло.

"Надо говорить не о том, что тарифы на газ и тепло не повышаются, а то, что они снижаются. Себестоимость составляет одну гривну, а людям продают по восемь без транспортировки. Детским садикам, школам, больницам продают в 13 раз дороже. Разве это нормально? Коррупция просто захлестнула страну", - отметила глава "Батькивщины".

Юлия Тимошенко призвала включить в повестку дня постановление о создании ВСК, а также принять законопроект "Батькивщины" №4680, которым возвращается порядок, когда украинский газ отдается украинцам по украинской цене.

"Сейчас надо людей спасать и экономику, которая дает такую ​​инфляцию, такой рост цен, люди скоро не смогут за хлеб платить. Поэтому прекратите махинации и займитесь делом!" - отметила лидер "Батькивщины".

Как сообщалось, ранее "Батькивщина" заставила власть признать необходимость увеличения субсидий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тимошенко
NEWS
Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине
Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по медицине
DAILY
Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров