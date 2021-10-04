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Влада має не просто заморозити, а знизити тарифи, - Тимошенко

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 16:04
Влада має не просто заморозити, а знизити тарифи, - Тимошенко Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні у країні є можливість не лише не підвищувати, а й взагалі знизити для населення ціни на газ, собівартість якого становить одну гривню. Для цього потрібно негайно прийняти законопроєкт №4680 про направлення на потреби людей газу вітчизняного видобутку.

По це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Юлія Тимошенко нагадала про заяву екс-керівника "Нафтогазу", який зізнався, що собівартість українського газу становить одну гривню.

"Я не розумію, чому парламент мовчить, чому зараз йдеться про те, що ціни не підвищуються, в той час, як у вісім разів дорожче за собівартість продають газ. Хіба це норма? Це означає, що у НАК "Нафтогаз" цю корупцію треба покрити?" - обурилася Юлія Тимошенко.

Вона нагадала, що "Батьківщина" ініціювала разом з усіма фракціями, крім "Слуги народу", створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування мегакорупції в НАК "Нафтогаз", де з людей беруть у вісім разів більше за газ і як наслідок за тепло.

"Треба говорити не про те, що тарифи на газ і тепло не підвищуються, а те, що вони знижуються. Собівартість становить одну гривню, а людям продають по вісім без транспортування. Дитячим садочкам, школам, лікарням продають у 13 разів дорожче. Хіба це нормально? Корупція просто захлинула країну", - зауважила голова "Батьківщини".

Юлія Тимошенко закликала включити до порядку денного постанову про створення ТСК, а також ухвалити законопроєкт "Батьківщини" №4680, яким повертається порядок, коли український газ віддається українцям за українською ціною.

"Зараз треба людей рятувати та економіку, яка дає таку інфляцію, таке зростання цін, що люди скоро не зможуть за хліб платити. Тому припиніть махінації й займіться справою!" - наголосила лідер "Батьківщини".

Як повідомлялось, раніше "Батьківщина" змусила владу визнати необхідність збільшення субсидій.

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