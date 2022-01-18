Власть должна признать провал Кабмина и назначить компетентного премьера, - эксперт

Политическим давлением на Петра Порошенко власти пытаются отвлечь внимание общества от главной проблемы - катастрофического роста цен. Власти должны немедленно признать провал действующего правительства и назначить компетентного и опытного премьера, способного остановить существенное удорожание товаров и услуг.

"Президент Украины должен срочно сменить некомпетентного Шмыгаля на авторитетного премьера, имеющего опыт преодоления экономических кризисов и способного навести порядок с тарифами на газ. Лучше всего на эту роль подойдет Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" имеет программу выхода из кризиса", - убежден Небоженко.

По его мнению, нынешний Кабмин не способен справиться ситуацией, а кандидата, способного справиться с кризисами, возникшими из-за провала закупок газа, у власти просто нет. Через армию ботов в Интернете и подконтрольные СМИ правящая партия пытается убедить людей, что в росте цен виновны внешние факторы. Оставляя без ответа вопрос, почему правительство круглогодично не предпринимало никаких действий для защиты людей и не присоединялось к справедливым предложениям, которые озвучивала Тимошенко.

"Нужно срочно действовать, а не умалчивать проблему продовольственного и газового кризисов в стране. Нужно ставить у руля опытных людей, а не пытаться остановить цены приказами и печатью талонов на еду. Иначе украинский народ быстро опустится в злыдни и бедность. Это, правда, пока мало кого беспокоит там, наверху", - резюмирует эксперт.