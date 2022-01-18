Влада має визнати провал Кабміну та призначити компетентного прем’єра, - експерт

Політичним тиском на Петра Порошенко влада намагається відвернути увагу суспільства від головної нині проблеми - катастрофічного зростання цін. Влада має негайно визнати провал чинного уряду та якнайшвидше призначити компетентного та досвідченого прем’єра, спроможного зупинити суттєве здорожчання товарів та послуг.

"Президент України мусить терміново змінити некомпетентного Шмигаля на авторитетного прем’єра, що має досвід подолання економічних криз та спроможного навести лад із тарифами на газ. Найкраще на цю роль підійде Юлія Тимошенко. Лідер "Батьківщини" має програму виходу із кризи", - переконаний Небоженко.

На його думку, нинішній Кабмін не здатен опанувати ситуацію, а кандидата, спроможного впоратися із кризами, які виникли через провал закупівель газу, влада просто не має. Через армію ботів в Інтернеті та підконтрольні ЗМІ правляча партія намагається переконати людей, що у зростанні цін винні зовнішні фактори. Залишаючи без відповіді питання, чому уряд цілий рік не вживав жодних дій задля захисту людей і не приставав на слушні пропозиції, що їх озвучувала Тимошенко.

"Потрібно терміново діяти, а не замовчувати проблему продовольчої та газової криз в країні. Потрібно ставити біля керма досвідчених людей, а не намагатися зупинити ціни наказами та друком талонів на їжу. Інакше український народ швидко опуститься в масові злидні та бідність. Це, щоправда, наразі мало кого турбує там, нагорі", - резюмує експерт.