Власть должна бороться с теневым бизнесом, а не повышать налоги, - эксперт

"Мало того, что нас добивают ценой за электричество, нас хотят добить еще и налогом на воду. У нас колоссальные средства уходят на оплату воды, а ее стоимость повышается ежегодно минимум на 30-35%. Я не представляю, о каких можно говорить программах развития и о больших стройках", - рассказал Фурман.

По мнению эксперта, более эффективным способом увеличения поступлений в госбюджет является детенизация бизнеса, и именно на этом направлении власти следует сосредоточиться. Но вместо того, чтобы бороться с теневым бизнесом, власть как всегда повышает налоги для тех, кто добросовестно их платит.

"Я считаю, что государству надо сконцентрировать свою мощь, направить свое рвение в детенизацию бизнеса: там денег с лихвой хватит, и еще и останется. Работать с таможней, с контрабандой, с теневым АПК и т.д. Но, как всегда, они идут по компаниям, которые на виду, к которым заходи, проверяй, добавляй, и они все равно будут платить", - сказал Фурман.