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Власть должна беречь бизнес, а не давить проверками, - нардеп

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 12:39
Власть должна беречь бизнес, а не давить проверками, - нардеп Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (goloszmin.org)
Автор: Наталия Гурковская

Когда в стране экономический кризис, власть должна беречь бизнес, который платит налоги в бюджет, а не давить на него силовыми и фискальными инструментами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата Киры Рудык, о росте количества налоговых проверок и обысков на предприятиях.

"Что нужно делать, когда в стране потенциальное обострение внешней агрессии? Когда в стране экономический, энергетический кризис, ковидный кризис? Прежде всего - обнимать тех, кто платит налоги. Малый, средний бизнес, микробизнес, крупный бизнес. Говорить: "Боже, вы платите налоги, вы же наши любимые любимцы, вы работаете по закону, боже, мы всегда так и хотели!". Это нужно делать и в отношении ФОПов, и в отношении крупных компаний! Сейчас мы все в одной лодке. И мы все должны работать на то, чтобы как-то выгрести во что-нибудь нормальное", - пояснила она в эфире телеканала "Украина 24"

Однако, по ее словам, власть делает наоборот - вместо того, чтобы оберегать налогоплательщиков, в компании приходят с обысками. Причем давление, оказываемое на бизнес, имеет выборочный характер.

"У нас было раньше выборочное правосудие, а теперь у нас еще и выборочное налогообложение. В компании Коломойского обыски не приходят, компаниям Коломойского налоги не пытаются изменить", - напомнила Рудык.

Она убеждена, что фискальное давление власти направлено на то, чтобы найти деньги для наполнения бюджета, ведь у власти есть еще ряд идей, на которые нужны значительные средства.

Как известно, недавно представители СБУ, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офиса генпрокурора провели обыски на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге из-за якобы налоговых нарушений.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк обвинил власть в том, что они используют Бюро экономической безопасности и ГБР для того, чтобы давить на бизнес.

А инвестиционный банкир Сергей Фурса назвал обыски на мощных украинских предприятиях позорной историей, о которой будут говорить в Давосе.

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Кира Рудик
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