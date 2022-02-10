Власть должна беречь бизнес, а не давить проверками, - нардеп

Когда в стране экономический кризис, власть должна беречь бизнес, который платит налоги в бюджет, а не давить на него силовыми и фискальными инструментами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата Киры Рудык, о росте количества налоговых проверок и обысков на предприятиях.

"Что нужно делать, когда в стране потенциальное обострение внешней агрессии? Когда в стране экономический, энергетический кризис, ковидный кризис? Прежде всего - обнимать тех, кто платит налоги. Малый, средний бизнес, микробизнес, крупный бизнес. Говорить: "Боже, вы платите налоги, вы же наши любимые любимцы, вы работаете по закону, боже, мы всегда так и хотели!". Это нужно делать и в отношении ФОПов, и в отношении крупных компаний! Сейчас мы все в одной лодке. И мы все должны работать на то, чтобы как-то выгрести во что-нибудь нормальное", - пояснила она в эфире телеканала "Украина 24"

Однако, по ее словам, власть делает наоборот - вместо того, чтобы оберегать налогоплательщиков, в компании приходят с обысками. Причем давление, оказываемое на бизнес, имеет выборочный характер.

"У нас было раньше выборочное правосудие, а теперь у нас еще и выборочное налогообложение. В компании Коломойского обыски не приходят, компаниям Коломойского налоги не пытаются изменить", - напомнила Рудык.

Она убеждена, что фискальное давление власти направлено на то, чтобы найти деньги для наполнения бюджета, ведь у власти есть еще ряд идей, на которые нужны значительные средства.