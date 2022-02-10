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Влада має берегти бізнес, а не тиснути перевірками, - нардеп

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 12:39
Влада має берегти бізнес, а не тиснути перевірками, - нардеп Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Коли у країні економічна криза, влада має берегти бізнес, який платить податки до бюджету, а не тиснути на нього силовими та фіскальними інструментами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар народного депутата Кіри Рудик, про зростання кількості податкових перевірок та обшуки на підприємствах.

"Що потрібно робити, коли в країні потенційне загострення зовнішньої агресії? Коли в країні економічна, енергетична криза, ковідна криза? Перш за все - обіймати тих, хто платить податки. Малий, середній бізнес, мікробізнес, великий бізнес. Казати: "Боже, ви платите податки, ви ж наші найулюбленіші улюбленці, ви працюєте за законом, боже, ми завжди так і хотіли!". Це треба робити і відносно ФОПів, і відносно великих компаній! Зараз ми всі в одному човні. І ми всі маємо працювати на те, щоб якось вигребтися в щось нормальне", - пояснила вона у ефірі телеканалу "Україна 24"

Проте, за її словами, влада робить навпаки - замість того, аби оберігати платників податків, до компаній приходять з обшуками. Причому тиск, який чиниться на бізнес, має вибірковий характер.

"У нас було раніше вибіркове правосуддя, а тепер у нас ще й вибіркове оподаткування. До компаній Коломойського обшуки не приходять, компаніям Коломойського податки не намагаються змінити", - нагадала Рудик.

Вона переконана, що фіскальний тиск влади направлений на те, щоб знайти гроші для наповнення бюджету, адже влада має ще ряд ідей, на які потрібні значні кошти.

Як відомо, нещодавно представники СБУ, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Офісу генпрокурора провели обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі через нібито податкові порушення.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк звинуватив владу у тому, що вона використовує Бюро економічної безпеки та ДБР для того, щоб тиснути на бізнес.

А інвестиційний банкір Сергій Фурса назвав обшуки на потужних українських підприємствах ганебною історією, про яку говоритимуть у Давосі.

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Кіра Рудик
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