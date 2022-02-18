Власть действует незаконно, направляя проверки на бизнес во время карантина, - нардеп

Налоговые проверки бизнеса в карантин запрещены украинским законодательством. Поэтому давление, которое сейчас оказывают фискальные службы на украинский бизнес, незаконно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка.
"В марте 2020 года была внесена моя правка в ковидные законы о том, что во время пандемии, когда длится карантин, а он сейчас продолжается, любые проверки запрещены", - подчеркнул он в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, через год Кабмин принял решение о разрешении некоторым органам, в том числе налоговой и БЭБ, проводить проверки. Однако это решение было незаконным, и оно отменено судом.
"Согласно законодательству Украины, этот указ Кабинета министров не является законным и не является действительным. Проводить какие-либо проверки сейчас невозможно. И то, что делает власть - это очередное нарушение и закона, и, честно говоря, пренебрежение банальным пониманием, что бизнес сейчас выживает, и точно не нужно на них нагонять тех чиновников, которые год были голодны и не могли получать взятки за то, что проверки не могли проводить, а затем их Кабмин спустил на предпринимателей", - подчеркнул нардеп.
По данным Железняка, количество жалоб на проверки растет, однако обвинения предприятий в неуплате налогов даже не доходят до суда: так, из 910 производств, открытых по этой статье, до суда дошло только 10, и только 1 получило одобрительный приговор суда.
"Бюро экономической безопасности, которое должно было быть новым органом, стало просто дублем налоговой милиции. Приходят налоговики, приходят другие правоохранительные органы, давят, заводят дело вроде бы за уклонение от уплаты налогов или что-то еще такое... А потом, простите, требуют взятку для того, чтобы это дело даже не передавать в суд. Вот так "эффективно" (в кавычках) оно работает", - резюмировал народный депутат.
Ранее народный депутат Егор Соболев заявил, что власть, давя на украинский бизнес налоговыми проверками, уничтожает рабочие места в Украине.
А экс-генпрокурор Святослав Пискун констатировал, что устраивать "маски-шоу" на предприятиях во времена, когда всю информацию можно найти в компьютере за пару минут - это абсурд.
Напомним, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.
Также в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).
В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.
Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.