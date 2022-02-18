Власть действует незаконно, направляя проверки на бизнес во время карантина, - нардеп

"В марте 2020 года была внесена моя правка в ковидные законы о том, что во время пандемии, когда длится карантин, а он сейчас продолжается, любые проверки запрещены", - подчеркнул он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, через год Кабмин принял решение о разрешении некоторым органам, в том числе налоговой и БЭБ, проводить проверки. Однако это решение было незаконным, и оно отменено судом.

"Согласно законодательству Украины, этот указ Кабинета министров не является законным и не является действительным. Проводить какие-либо проверки сейчас невозможно. И то, что делает власть - это очередное нарушение и закона, и, честно говоря, пренебрежение банальным пониманием, что бизнес сейчас выживает, и точно не нужно на них нагонять тех чиновников, которые год были голодны и не могли получать взятки за то, что проверки не могли проводить, а затем их Кабмин спустил на предпринимателей", - подчеркнул нардеп.

По данным Железняка, количество жалоб на проверки растет, однако обвинения предприятий в неуплате налогов даже не доходят до суда: так, из 910 производств, открытых по этой статье, до суда дошло только 10, и только 1 получило одобрительный приговор суда.

"Бюро экономической безопасности, которое должно было быть новым органом, стало просто дублем налоговой милиции. Приходят налоговики, приходят другие правоохранительные органы, давят, заводят дело вроде бы за уклонение от уплаты налогов или что-то еще такое... А потом, простите, требуют взятку для того, чтобы это дело даже не передавать в суд. Вот так "эффективно" (в кавычках) оно работает", - резюмировал народный депутат.