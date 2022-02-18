Влада діє незаконно, направляючи перевірки на бізнес під час карантину, - нардеп

Податкові перевірки бізнесу під час карантину заборонені українським законодавством. Тому тиск, який зараз чинять фіскальні служби на український бізнес, є незаконними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, першого заступника голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка.

"У березні 2020 року була внесена моя правка до ковідних законів про те, що під час пандемії, коли триває карантин, а він зараз триває, будь-які перевірки заборонені", - наголосив він у ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, через рік Кабмін прийняв рішення про дозвіл деяким органам, у тому числі податковій і БЕБ, здійснювати перевірки. Проте це рішення було незаконне, і воно скасоване судом.

"Згідно з законодавством України, цей указ Кабінету міністрів не є законним і не є дійсним. Проводити будь-які перевірки зараз неможливо. І те, що робить влада – це чергове порушення і закону, і, чесно кажучи, нехтування банальним розумінням, що бізнес зараз виживає і точно не треба на них наганяти тих чиновників, які рік були голодні і не могли отримувати хабарі за те, що перевірки не могли проводити, а потім їх Кабмін відпустив на підприємців", - наголосив нардеп.

За даними Железняка, кількість скарг на перевірки зростає, проте звинувачення підприємств у несплаті податків навіть не доходять до суду: так, із 910 проваджень, відкритих по цій статті, до суду дійшло лише 10, і лише 1 отримало схвальний вирок суду.

"Бюро економічної безпеки, яке мало бути новим органом, стало просто дублем податкової міліції. Приходять податківці, приходять інші правоохоронні органи, тиснуть, заводять справу начебто за ухилення від сплати податків або щось ще таке... А потім, пробачте, вимагають хабар для того, щоб цю справу навіть не передавати до суду. Ось так "ефективно" (в лапках) воно працює", - резюмував народний депутат.