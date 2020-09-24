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Протесты в Беларуси стали агрессивными и сопровождались стычками, - МВД

Минск, Четверг 24 сентября 2020 12:02
Протесты в Беларуси стали агрессивными и сопровождались стычками, - МВД
Фото: задержания в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Вчерашние протесты в Беларуси приобрели агрессивный характер и сопровождались столкновениями. Силовики признали, что применяли специальные средства и технику.

Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сообщается, что вчера в Минске группы протестующих блокировали проезжую часть. Для пресечения беспорядков силовики использовали спецсредства и технику. В Витебске участники протеста также массово выходили на проезжую часть, блокируя движение. Кроме того, на одном из перекрестков якобы рассыпали металлические шипы.

"Протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей", - отметила Чемоданова.

По ее словам, среди силовиков есть пострадавшие.

Напомним, ранее сообщалось, что на вчерашних протестах в Беларуси задержали более 360 человек.

В комитете Сената США по международным отношениям заявили, что президент Беларуси Александр Лукашенко утратил легитимность и должен уйти в отставку.

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