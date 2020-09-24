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Якщо влада Білорусі не знайде діалог з народом, її не буде, - Зеленський

Братислава, Четвер 24 вересня 2020 12:40
Якщо влада Білорусі не знайде діалог з народом, її не буде, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський закликав владу Білорусі почати діалог з білоруським народом. Якщо цього не вдасться зробити, цієї влади може не стати.

Про це Зеленський заявив на брифінгу під час візиту в Словаччину.

Він зазначив, що Україна в даному питанні солідарна з усіма країнами Європи.

"Ми можемо дуже довго говорити про наш дружній народ Білорусі. Ми знаємо, що таке кровопролиття. Якщо влада не зупинить ті дії, особливо правоохоронців, що спрямовані проти свого народу, вони отримають дуже потужний результат. Якщо влада не знайде можливість діалогу зі своїми рідними людьми, цієї влади не буде", - сказав Зеленський.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 24 вересня 2020 р.

Нагадаємо, вчора в Мінську відбулася таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Незважаючи на це багато країн, в тому числі і Україну, не визнали легітимність президентства Лукашенка.

На тлі цього в Білорусі люди вийшли на масові акції протесту. В результаті між силовиками і демонстрантами знову спалахнули сутички. За вчора в Білорусі затримали понад 360 учасників протестів. При цьому самі силовики заявили, що протести в країні стали агресивними і супроводжувалися сутичками.

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