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У власність держави повернули землю на кордоні з РФ вартістю понад 3,5 млрд гривень

Вівторок 30 січня 2024 15:58
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У власність держави повернули землю на кордоні з РФ вартістю понад 3,5 млрд гривень Ілюстративне фото: в Харківській області не дали вивести з державної власності земельні ділянки (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Господарський суд Харківської області вирішив повернути у власність держави три земельні ділянки прикордонної смуги уздовж українсько-російського кордону загальною площею 566 га та вартістю понад 3,5 мільярди гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що таким чином суд задовольнив позовну заяву прокуратури в інтересах держави.

Як було встановлено, в Харківській області відповідні земельні ділянки "незаконно вибули з державної власності до комунальної та передані в оренду приватному суб'єкту господарювання для сільськогосподарських потреб".

У прокуратурі додають, що вказані землі фактично є землями прикордонної смуги, і вони повинні використовуватись "виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку держави-агресора".

Нині триває строк на апеляційне оскарження вказаного рішення суду, а після набрання ним законної сили вживатимуться заходи щодо його повного фактичного виконання.

"Робота на вказаному напрямі триває у тісній співпраці з 4-им прикордонним загоном Державної прикордонної служби України", - йдеться в заяві.

Також у прокуратурі зауважили, що це вже другий задоволений позов обласної прокуратури вказаної категорії.

Було оприлюднено схеми трьох земельних ділянок у Харківській області біля кордону з РФ.

Справи із землею

Нагадаємо, близько тижня тому в Одеській області розкрили схему із заволодіння землею на узбережжі Дністровського лиману. Фігурантом є голова сільради Білгород-Дністровського району, якому повідомили про підозру.

Перед тим в Офісі генпрокурора розповіли, що чиновник Держгеокадастру в Івано-Франківській області незаконно передав у користування землі поблизу гірськолижного комплексу "Буковель". Йому вручили підозру.

Також раніше повідомлялося, що у серпні минулого року під Києвом викрили організовану групу, яка заволоділа державними землями вартістю майже 2 мільярди гривень.

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Земельні ділянки Харків
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