В собственность государства вернули землю на границе с РФ стоимостью более 3,5 млрд гривен

Хозяйственный суд Харьковской области решил вернуть в собственность государства три земельных участка пограничной полосы вдоль украинско-российской границы общей площадью 566 га и стоимостью более 3,5 миллиарда гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры /

Таким образом, суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры в интересах государства.

Как было установлено, в Харьковской области соответствующие земельные участки "незаконно выбыли из государственной собственности в коммунальную и переданы в аренду частному хозяйствующему субъекту для сельскохозяйственных нужд".

В прокуратуре добавляют, что указанные земли фактически являются землями пограничной полосы, и они должны использоваться "исключительно для строительства и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии со стороны государства-агрессора".

В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование указанного решения суда, а после вступления его в законную силу будут приниматься меры по его полному фактическому исполнению.

"Работа на указанном направлении продолжается в тесном сотрудничестве с 4-м пограничным отрядом Государственной пограничной службы Украины", - говорится в заявлении.

Также в прокуратуре отметили, что это уже второй удовлетворенный иск областной прокуратуры указанной категории.

Были обнародованы схемы трех земельных участков в Харьковской области у границы с РФ.

Дела с землей

Напомним, около недели назад в Одесской области раскрыли схему по завладению землей на побережье Днестровского лимана. Фигурантом является глава сельсовета Белгород-Днестровского района, которому сообщили о подозрении.

Перед этим в Офисе генпрокурора рассказали, что чиновник Госгеокадастра в Ивано-Франковской области незаконно передал в пользование земли вблизи горнолыжного комплекса "Буковель". Ему вручили подозрение.

Также ранее сообщалось, что в августе прошлого года под Киевом разоблачили организованную группу, завладевшую государственными землями стоимостью почти 2 миллиарда гривен.