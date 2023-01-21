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Власників смартфонів на Android попередили про новий вірус

Фото: смартфони на Android під загрозою нового вірусу (freepik.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Дослідники компанії із забезпечення безпеки мобільних пристроїв ThreatFabric виявили нове шкідливе програмне забезпечення для Android під назвою Hook.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії ThreatFabric.

Як йдеться у повідомленні, проникаючи в гаджет, цей вірус передає оператору призначені для користувача дані та встановлює повний контроль над пристроєм. Додаток може переглядати та завантажувати повідомлення, контакти, історію пошуку і навіть листування з месенджерів.

"Головною ціллю Hook є банківські додатки, що належать фінансовим організаціям по всьому світу", - наголошують експерти.

Наразі вірусний "шкідник" був помічений в США, Іспанії, Австралії, Польщі, Канаді, Туреччині, Великобританії, Франції, Італії та Португалії.

"Що цікаво, серед кіберзлочинців Hook поширюється по сервісній моделі. У даркнеті готовий набір хакерських інструментів коштує 7 тисяч доларів за один місяць використання", - ділиться ThreatFabric.

За даними дослідників, Hook створила кіберзлочинна група DukeEugene. Вони також відповідальні за розробку інших небезпечних Android-вірусів, зокрема BlackRock і ERMAC.

На початку січня РБК-Україна повідомляло, що великі європейські авіакомпанії зазнали нападу хакерів.

Нагадаємо, що угруповання Cold River, пов'язане з Кремлем, здійснило цілу низку кібератак проти американських лабораторій, що займаються вивченням ядерної енергетики.

Крім того, ми писали, що в Україні зареєстрували та дослідили понад 1 500 кібератак від початку повномасштабного вторгнення Росії. Більшість із них - з боку країни-агресора. Нагадаємо, Росія щодоби завдає по Україні понад 10 кібератак.

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