Владельцев смартфонов на Android предупредили о новом вирусе

Как говорится в сообщении, проникая в гаджет, этот вирус передает оператору пользовательские данные и устанавливает полный контроль над устройством. Приложение может просматривать и загружать сообщения, контакты, историю поиска и даже переписку с мессенджеров.

"Главной целью Hook являются банковские приложения, принадлежащие финансовым организациям по всему миру", - отмечают эксперты.

В настоящее время вирусный "вредитель" был замечен в США, Испании, Австралии, Польше, Канаде, Турции, Великобритании, Франции, Италии и Португалии.

"Что интересно, среди киберпреступников Hook распространяется по сервисной модели. В даркнете готовый набор хакерских инструментов стоит 7 тысяч долларов за месяц использования", - делится ThreatFabric.

По данным исследователей, Hook создала киберпреступная группа DukeEugene. Они также ответственны за разработку других опасных Android-вирусов, включая BlackRock и ERMAC.