Власники зруйнованого війною майна зможуть безкоштовно отримати землю: деталі закону ВР

Ухвалений документ надає громадянам, чиє майно було зруйновано в ході російської агресії, можливість повернути або отримати у власність земельні ділянки, що перебували під такими об’єктами.

Згідо з новими нормами, якщо право власності на нерухомість було припинено в Державному реєстрі речових прав через її знищення, колишні власники або їх спадкоємці можуть отримати земельні ділянки безплатно або через передачу без проведення земельних торгів.

Рішення діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще п’ять років після його завершення. Воно передбачає спрощення процедур забудови - без обов’язкового розроблення містобудівної документації, якщо цільове призначення земельної ділянки збігається з призначенням зруйнованого об’єкта.

Також закон надає Мінприроди право затверджувати методику визначення шкоди, завданої земельним ресурсам унаслідок забруднення чи засмічення. Крім того, дипломатичні представництва зможуть бути звільнені від орендної плати за землю, якщо це передбачено міжнародними угодами, схваленими Верховною Радою.

У документі передбачено запобіжники від зловживань - зокрема, використання даних державних реєстрів і надання права на отримання земель лише тим, чиї об’єкти були фактично зруйновані