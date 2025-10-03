Власники житла в історичних будинках зможуть подавати на "єВідновлення": деталі

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує порядок усунення пошкоджень на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих або постраждалих внаслідок збройної агресії Росії.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство культури і стратегічних комунікацій .

Сертифікати "єВідновлення" для пам’яток

Відтепер сертифікати державної програми "єВідновлення" можна буде використовувати для ремонту зруйнованого житла, розташованого у пам’ятках архітектури.

Крім того, уряд спростив порядок отримання дозволів та погоджень через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Це стосується як нових об’єктів, так і проведення робіт безпосередньо на історичних будівлях.

Менше бюрократії для відновлення спадщини

"Вперше власники житла в історичних будівлях отримають можливість скористатися програмою "єВідновлення". Менше бюрократії, оптимізовані процеси. Ми скорочуємо час і процедури, щоб прискорити реальне відновлення нашої культурної спадщини", - зазначила т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна.

Програма "єВідновлення"

"єВідновлення" - це державна програма, створена для відновлення житла та інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої під час війни. Вона передбачає отримання сертифікатів, за якими власники можуть оплатити ремонтні роботи, будівельні матеріали або послуги для відновлення будинків, у тому числі історичних та культурних об’єктів.

Додамо, що у січні 2024 року перша сім'я в Україні отримала сертифікат на "єВідновлення".