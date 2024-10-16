Власники постраждалого від війни бізнесу можуть отримати 820 тисяч гривень допомоги: умови

Програма орієнтована на підприємців із Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, а також на власників релокованого бізнесу з прифронтових територій.

Згідно з умовами програми, 42 підприємці отримають стипендії на підтримку свого бізнесу, а також матимуть шанс позмагатися за гранти на придбання обладнання у розмірі 820 тисяч, 615 тисяч та 492 тисяч гривень. Загальний фонд стипендій становить понад 12,7 мільйона гривень.

Гроші зможуть отримати учасники, які пройдуть навчання за 3 модулями з маркетингу, цифровізації та масштабування. Також вони матимуть можливість скористатися консультаціями психологів і менторською підтримкою.

Програма розпочнеться у листопаді 2024 року й триватиме 3 місяці. Участь можлива як онлайн, так і офлайн. Подати заявку можна до 28 жовтня 2024 року за посиланням: micnist.com.