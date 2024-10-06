До 250 тисяч гривень на бізнес: як українцям отримати грант від держави
Українці мають змогу отримати грант на відкриття або розширення власного бізнесу. Максимальний розмір гранту може становити до 250 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.
Громадяни України можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень у рамках програми "Власна справа". Вона була запущена урядом у липні 2022 року.
Кошти можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу та реклами, комерційної концесії, лізингу. Грант може отримати фізична та юридична особа, а також ФОП.
Розмір гранту;
- до 75 тисяч гривень (виключно для фізичних осіб, з подальшою необхідністю зареєструватись як ФОП);
- до 150 тисяч гривень (необхідно створити 1 робоче місце);
- до 250 тисяч гривень (необхідно створити 2 робочих місця).
Крім того, потрібно представити бізнес-план для отримання гранту на власну справу. Детальніше про це - за посиланням.
Нагадаємо, студенти в Україні тепер можуть отримати грант на навчання в університеті, але є декілька умов.
Більше про те, що таке гранти та як вони допомагають відкрити власну справу - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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