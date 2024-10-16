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Владельцы пострадавшего от войны бизнеса могут получить 820 тысяч гривен помощи: условия

Фото: Деньги на возобновление бизнеса (НБУ)
Автор: Татьяна Веремеева

Владельцы пострадавшего от войны бизнеса могут принять участие в образовательно-стипендиальной программе "Міцність 2". Участники смогут получить пособие на возобновление собственного дела.

Программа ориентирована на предпринимателей из Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также владельцев релокированного бизнеса с прифронтовых территорий.

Согласно условиям программы, 42 предпринимателя получат стипендии в поддержку своего бизнеса, а также получат шанс посоревноваться за гранты на приобретение оборудования в размере 820 тысяч, 615 тысяч и 492 тысяч гривен. Общий фонд стипендий составляет более 12,7 миллионов гривен.

Деньги смогут получить участники, которые пройдут обучение по 3 модулям по маркетингу, цифровизации и масштабированию. Также они смогут воспользоваться консультациями психологов и менторской поддержкой.

Программа начнется в ноябре 2024 года и продлится 3 месяца. Участие возможно как онлайн, так и офлайн. Подать заявку можно до 28 октября 2024 по ссылке: micnist.com.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинцы могут получить грант на открытие или расширение бизнеса в рамках программы "Собственное дело". Максимальный размер гранта – до 250 тысяч гривен. Программа, запущенная правительством в июле 2022, предлагает микрогранты от 50 до 250 тысяч гривен. Средства могут быть использованы на оборудование, сырье, аренду, маркетинг, рекламу и другие бизнес-потребности. Размер гранта зависит от количества созданных рабочих мест.

Мы также писали, что украинские предприниматели, пострадавшие от войны, могут получить гранты на возобновление бизнеса в размере до 5000 евро. Программа "Грант от EU4Business для микробизнеса" реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза и правительства Германии.

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