Владельцы пострадавшего от войны бизнеса могут получить 820 тысяч гривен помощи: условия

Владельцы пострадавшего от войны бизнеса могут принять участие в образовательно-стипендиальной программе "Міцність 2". Участники смогут получить пособие на возобновление собственного дела.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Программа ориентирована на предпринимателей из Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, а также владельцев релокированного бизнеса с прифронтовых территорий.
Согласно условиям программы, 42 предпринимателя получат стипендии в поддержку своего бизнеса, а также получат шанс посоревноваться за гранты на приобретение оборудования в размере 820 тысяч, 615 тысяч и 492 тысяч гривен. Общий фонд стипендий составляет более 12,7 миллионов гривен.
Деньги смогут получить участники, которые пройдут обучение по 3 модулям по маркетингу, цифровизации и масштабированию. Также они смогут воспользоваться консультациями психологов и менторской поддержкой.
Программа начнется в ноябре 2024 года и продлится 3 месяца. Участие возможно как онлайн, так и офлайн. Подать заявку можно до 28 октября 2024 по ссылке: micnist.com.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинцы могут получить грант на открытие или расширение бизнеса в рамках программы "Собственное дело". Максимальный размер гранта – до 250 тысяч гривен. Программа, запущенная правительством в июле 2022, предлагает микрогранты от 50 до 250 тысяч гривен. Средства могут быть использованы на оборудование, сырье, аренду, маркетинг, рекламу и другие бизнес-потребности. Размер гранта зависит от количества созданных рабочих мест.
Мы также писали, что украинские предприниматели, пострадавшие от войны, могут получить гранты на возобновление бизнеса в размере до 5000 евро. Программа "Грант от EU4Business для микробизнеса" реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза и правительства Германии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.