Власникам домашніх тварин можуть заборонити популярні "процедури": про що йдеться

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували проект закону №11328, який пропонує заборонити участь домашніх тварин у рекламі, на виставках чи інших заходах - якщо для цього не створено відповідних умов і здоров'я тварини може опинитись під загрозою. Крім того, українцям можуть заборонити оперувати тварин "для краси".

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект і що може змінитися після його схвалення та набуття чинності.

Основне про проект закону

Проект закону №11328 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність до вимог Європейської конвенції про захист домашніх тварин було зареєстровано у Верховній Раді 7 червня 2024 року

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Юлія Овчинникова, Вікторія Сюмар, Олена Кондратюк та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань екологічної політики та природокористування під керівництвом "слуги народу" Олега Бондаренка.

Проект закону №11328 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

12 червня 2024 року документ було надано парламентарям на ознайомлення.

Мета законопроекту

Гуманне та відповідальне ставлення до тварин є ознакою високого рівня розвитку суспільства та відображенням його морально-етичної ідеології.

Згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття законопроекту №11328 є:

впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів стосовно тварин

вдосконалення законодавства у сфері поводження з тваринами та гуманізація суспільства

Для цього планується внести низку змін до законів "Про захист тварин від жорстокого поводження" і "Про місцеве самоврядування в Україні".

Що пропонує законопроект

Автори законопроекту №11328 пропонують визначити інформаційні та освітні програми щодо гуманного поводження з тваринами, а також суб'єкти їх розробки, затвердження та впровадження.

Це має сприяти поширенню знань серед юридичних осіб і населення щодо утримання тварин, їхнього розведення та інших питань щодо гуманного поводження з тваринами та відповідального власництва.

ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження" пропонують доповнити низкою важливих понять:

"залишення тварини напризволяще"

"благополуччя тварин"

"особа, яка утримує домашню тварину"

"племінна домашня тварина"

"догхантери" тощо

На думку народних обранців, це дасть змогу врегулювати питання відповідальності за порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження та притягнення до відповідальності винних осіб.

Пропонований парламентарями документ має також заборонити використовувати домашніх тварин у рекламі, розвагах, на виставках, у змаганнях та інших подібних заходах - якщо організатор не створив відповідних умов для домашніх тварин (для поводження з ними відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері благополуччя тварин) і якщо здоров'я та загальний стан домашніх тварин поставлено під загрозу.

Насамкінець, проект закону №11328 пропонує заборонити хірургічні операції для зміни зовнішнього вигляду домашньої тварини або для інших не лікувальних цілей:

купірування хвоста

купірування вух

позбавлення голосу

видалення зубів і пазурів

Винятки становитимуть хірургічні операції за вказівкою лікаря ветеринарної медицини - якщо такі заходи є необхідними:

з огляду на ветеринарно-медичні показники

для користі будь-якої конкретної тварини

для запобігання розмноженню

На думку нардепів, такі норми закріплять один з основних принципів благополуччя тварин - ніхто не повинен завдавати домашній тварині непотрібного болю, страждання або пригнічення.