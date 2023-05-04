Власник компанії "Київстар" отримав від США дозвіл на продаж російського бізнесу
Телекомунікаційна компанія Veon отримала ліцензію США, яка дозволяє громадянам США брати участь в угодах, необхідних для продажу російського бізнесу "ВимпелКому".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Veon, яку приводить Reuters.
У листопаді Veon оголосила про плани продати "ВимпелКом" за 1,83 мільярда доларів.
Veon керує брендом "Білайн" через "ВимпелКом" у Росії, і її роль у РФ ускладнювалася тим фактом, що компанія керує брендом мобільної мережі "Київстар" в Україні.
"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало ліцензію 15 квітня, відкриваючи шлях Veon до виходу з Росії. Цей крок зробили багато західних компаній у відповідь на дії Кремля проти України", - заявила телекомунікаційна компанія.
Крім ліцензії від США, Veon також визначила, що має необхідні ліцензії, які вимагають представники Великобританії та Бермудських островів для продажу "ВимпелКому".
Нагадаємо, що компанія Inditex, яка володіє магазинами одягу Zara та Bershka, продає свій бізнес у Росії. Відповідний дозвіл вона отримала від влади країни-агресора.
Також ми писали, що Raiffeisen Bank розглядає можливість відділення бізнесу компанії в Росії.
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