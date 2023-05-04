Власник компанії "Київстар" отримав від США дозвіл на продаж російського бізнесу

Телекомунікаційна компанія Veon отримала ліцензію США, яка дозволяє громадянам США брати участь в угодах, необхідних для продажу російського бізнесу "ВимпелКому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Veon, яку приводить Reuters .

У листопаді Veon оголосила про плани продати "ВимпелКом" за 1,83 мільярда доларів.

Veon керує брендом "Білайн" через "ВимпелКом" у Росії, і її роль у РФ ускладнювалася тим фактом, що компанія керує брендом мобільної мережі "Київстар" в Україні.

"Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США видало ліцензію 15 квітня, відкриваючи шлях Veon до виходу з Росії. Цей крок зробили багато західних компаній у відповідь на дії Кремля проти України", - заявила телекомунікаційна компанія.

Крім ліцензії від США, Veon також визначила, що має необхідні ліцензії, які вимагають представники Великобританії та Бермудських островів для продажу "ВимпелКому".