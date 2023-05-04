Владелец компании "Киевстар" получил от США разрешение на продажу российского бизнеса

Телекоммуникационная компания Veon получила лицензию США, позволяющую гражданам США участвовать в сделках, необходимых для продажи российского бизнеса "ВымпелКому".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Veon, которое приводит Reuters .

В ноябре Veon объявила о планах продать "ВымпелКом" за 1,83 миллиарда долларов.

Veon управляет брендом "Билайн" через "ВымпелКом" в России, и ее роль в РФ осложнялась тем фактом, что компания управляет брендом мобильной сети "Киевстар" в Украине.

"Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США выдало лицензию 15 апреля, открывая путь Veon к выходу из России. Этот шаг сделали многие западные компании в ответ на действия Кремля против Украины", - заявила телекоммуникационная компания.

Кроме лицензии от США, Veon также определила, что имеет необходимые лицензии, которые требуют представители Великобритании и Бермудских островов для продажи "ВымпелКома".