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Владелец компании "Киевстар" получил от США разрешение на продажу российского бизнеса

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Четверг 04 мая 2023 21:23
Владелец компании "Киевстар" получил от США разрешение на продажу российского бизнеса Фото: Флаги США и РФ (flickr com)
Автор: Дмитрий Браславский

Телекоммуникационная компания Veon получила лицензию США, позволяющую гражданам США участвовать в сделках, необходимых для продажи российского бизнеса "ВымпелКому".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Veon, которое приводит Reuters.

В ноябре Veon объявила о планах продать "ВымпелКом" за 1,83 миллиарда долларов.

Veon управляет брендом "Билайн" через "ВымпелКом" в России, и ее роль в РФ осложнялась тем фактом, что компания управляет брендом мобильной сети "Киевстар" в Украине.

"Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США выдало лицензию 15 апреля, открывая путь Veon к выходу из России. Этот шаг сделали многие западные компании в ответ на действия Кремля против Украины", - заявила телекоммуникационная компания.

Кроме лицензии от США, Veon также определила, что имеет необходимые лицензии, которые требуют представители Великобритании и Бермудских островов для продажи "ВымпелКома".

Напомним, что компания Inditex, владеющая магазинами одежды Zara и Bershka, продает свой бизнес в России. Соответствующее разрешение она получила от властей страны-агрессора.

Также мы писали, что Raiffeisen Bank рассматривает возможность отделения бизнеса компании в России.

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