"Клеменса Тьоніса називали другом Росії, він тепло відгукнувся про Володимира Путіна і сказав, що дарує російському президенту в'ялену свинячу рульку щоразу, коли вони зустрічаються", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що логотип російської державної газової компанії "Газпром" красувався на футболках гравців футбольного клубу, який очолював Тьоніс. І коли інші попередили, що Росія стає глобальною загрозою, Тьоніс продовжував підтримувати Кремль. Протягом десятиліть Росія розвивала відносини з різними німецькими промисловцями, а політичні лідери Німеччини постійно просували економічну співпрацю з Кремлем.

Як німецький мільярдер просував інтереси Путіна

У центрі впливу "Газпрому" перебував "Шальке-04", футбольний клуб, який на той час очолював Теніс. "Газпром" почав його спонсорувати у 2006 році. Керівники берлінського офісу "Газпрому" збирали імена політиків і бізнесменів, яких запрошували у VIP-ложу "Шальке" на домашніх матчах.

А 2017 року, на тлі зростаючого занепокоєння з приводу того, що Росія контролює постачання газу до Європи, реклама біля полів почала просувати газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини, який ще не отримав остаточного схвалення німецьких регулюючих органів.

Тим часом Теніс пішов шляхом багатьох інших німецьких фірм і розширив свій бізнес у Росії. До вторгнення Росії в Україну німецькі компанії експортували товарів на суму майже 30 мільярдів доларів на рік, що набагато більше, ніж будь-яка інша європейська країна.

Reuters пише, що стосунки Тьоніса з Путіним та іншими високопоставленими російськими чиновниками забезпечили фірмі, яку він контролював, понад сто мільйонів євро у вигляді кредитів від російських державних банків і грантів від російської держави.

Як колишній власник "Шальке-04" відноситься до Путіна тепер

Через більш ніж рік після початку війни РФ проти України, багато хто в Німеччині сумнівається в доцільності підтримки таких тісних зв'язків із Кремлем. Тьоніс повідомив, що тепер його відносини з Путіним підійшли до кінця. Він продав російські підприємства, а в його рідному місті на заході Німеччини на його м'ясокомбінаті тепер працюють десятки українців, які евакуювалися від війни в Європу.

Клеменс Тьоніс

Німецький підприємець. Він є засновником і співвласником холдингу Tönnies Holding, і з 2001 по 2020 рік був головою наглядової ради "Шальке 04". У квітні 2019 року американський журнал Forbes оцінив його активи приблизно в 1,4 мільярда євро.