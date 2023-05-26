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Війна Росії проти України стала основною причиною економічного спаду в Німеччині

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Берлін, П'ятниця 26 травня 2023 15:58
Війна Росії проти України стала основною причиною економічного спаду в Німеччині Фото: Німеччина впала в рецесію через війну Росії проти України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російське вторгнення в Україну стало "основною причиною" того, що економіка Німеччини скорочувалася два квартали поспіль, що означає рецесію.

Про це заявив представник міністерства економіки Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, хоча рецесія була серйозною проблемою, немає потреби переоцінювати економічну ситуацію в Німеччині, оскільки загальний розвиток споживчого сектору був позитивним.

Валовий внутрішній продукт Німеччини впав на 0,3% у першому кварталі цього року після зниження на 0,5% у четвертому кварталі 2022 року.

Рецесія зазвичай визначається як два послідовні квартали скорочення.

Нагадаємо, більшість із 27 країн ЄС вжили різних заходів, щоб пом'якшити наслідки стрімкого зростання цін на енергоносії минулого року, коли вторгнення Росії в Україну викликало стрімке зростання цін на газ та нафту. Найбільше витратила Німеччина - 2% від ВВП.

Водночас Європейська комісія рекомендувала всім урядам ЄС припинити заходи підтримки цін на енергоносії до кінця цього року через падіння цін на газ.

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