Владелец футбольного клуба "Шальке" годами продвигал интересы Путина в Германии, - Reuters

"Клеменса Тенниса называли другом России, он тепло отозвался о Владимире Путине и сказал, что дарит российскому президенту вяленую свиную рульку каждый раз, когда они встречаются", - говорится в материале.

Отмечается, что логотип российской государственной газовой компании "Газпром" красовался на футболках игроков футбольного клуба, который возглавлял Теннис. И когда другие предупредили, что Россия становится глобальной угрозой, Теннис продолжал поддерживать Кремль. В течение десятилетий Россия развивала отношения с различными немецкими промышленниками, а политические лидеры Германии постоянно продвигали экономическое сотрудничество с Кремлем.

Как немецкий миллиардер продвигал интересы Путина

В центре влияния "Газпрома" находился "Шальке-04", футбольный клуб, который в то время возглавлял Теннис. "Газпром" начал его спонсировать в 2006 году. Руководители берлинского офиса "Газпрома" собирали имена политиков и бизнесменов, которых приглашали в VIP-ложу "Шальке" на домашних матчах.

А в 2017 году, на фоне растущего беспокойства по поводу того, что Россия контролирует поставки газа в Европу, реклама у полей начала продвигать газопровод "Северный поток-2" из России в Германию, который еще не получил окончательного одобрения немецких регулирующих органов.

Тем временем Теннис пошел по пути многих других немецких фирм и расширил свой бизнес в России. До вторжения России в Украину немецкие компании экспортировали товаров на сумму почти 30 миллиардов долларов в год, что намного больше, чем любая другая европейская страна.

Reuters пишет, что отношения Тенниса с Путиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками обеспечили фирме, которую он контролировал, более ста миллионов евро в виде кредитов от российских государственных банков и грантов от российского государства.

Как бывший владелец "Шальке-04" относится к Путину теперь

Спустя более чем год после начала войны РФ против Украины, многие в Германии сомневаются в целесообразности поддержания таких тесных связей с Кремлем. Теннис сообщил, что теперь его отношения с Путиным подошли к концу. Он продал российские предприятия, а в его родном городе на западе Германии на его мясокомбинате теперь работают десятки украинцев, которые эвакуировались от войны в Европу.

Клеменс Теннис

Немецкий предприниматель. Он является основателем и совладельцем холдинга Tönnies Holding, и с 2001 по 2020 год был председателем наблюдательного совета "Шальке 04". В апреле 2019 года американский журнал Forbes оценил его активы примерно в 1,4 миллиарда евро.