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Власник бренду Aperol через суд хоче заборонити імпорт напою в РФ

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Італійська компанія Campari намагається в суді заборонити дистриб'ютору "Мастер-Трейд" ввезення і продаж напою Aperol у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням російське видання "Коммерсантъ".

Зазначається, що однією з причин є відсутність цього бренду в переліку доступних до "паралельного імпорту".

Davide Campari-Milano N.V., структура Campari Group, звернулася до Арбітражного суду Ростовської області із заявою заборонити місцевому дистриб'ютору "Мастер-Трейд" ввозити і продавати напої під своїм брендом Aperol. 

Видання виявило цю інформацію в картотеці арбітражних справ. Засідання у справі призначено на 30 жовтня. 

Campari також заявила про забезпечувальні заходи у вигляді заборони на випуск товару, зазначивши, що згоду на поставки не давала, а бренд Aperol не дозволено до "паралельного імпорту", але в їх прийнятті суд відмовив. 

Gruppo Campari

Італійський виробник вин, алкогольних і безалкогольних напоїв. Gruppo Campari займає лідируючі позиції на ринку напоїв в Італії та Бразилії. 

Основний дохід компанії приносять продажі міцноалкогольних напоїв. Штаб-квартира компанії розташовується в Мілані, Італія.

Вихід іноземних компаній з ринку Росії

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в лютому 2022 року, низка західних компаній заявили про вихід з ринку Росії. Фірми, які намагаються залишитись на території країни-терориста, стикаються з великим зростанням витрат, оскільки Москва вимагає великих знижок на ціну активів, які хочуть продати.

Вчора одна з найбільших криптобірж у світі Binance заявила, що остаточно вийде з ринку Росії. Уклала угоду про продаж свого російського бізнесу біржі CommEX.

Також тютюновий гігант British American Tobacco остаточно продав свій бізнес в Росії та Білорусі.

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