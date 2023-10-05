Владелец бренда Aperol через суд хочет запретить импорт напитка в РФ

Отмечается, что одной из причин является отсутствие этого бренда в перечне доступных к "параллельному импорту".

Davide Campari-Milano N.V., структура Campari Group, обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением запретить местному дистрибьютору "Мастер-Трейд" ввозить и продавать напитки под своим брендом Aperol.

Издание обнаружило эту информацию в картотеке арбитражных дел. Заседание по делу назначено на 30 октября.

Campari также заявила об обеспечительных мерах в виде запрета на выпуск товара, отметив, что согласие на поставки не давала, а бренд Aperol не разрешен к "параллельному импорту", но в их принятии суд отказал.

Gruppo Campari

Итальянский производитель вин, алкогольных и безалкогольных напитков. Gruppo Campari занимает лидирующие позиции на рынке напитков в Италии и Бразилии.

Основной доход компании приносят продажи крепкоалкогольных напитков. Штаб-квартира компании располагается в Милане, Италия.

Выход иностранных компаний с рынка России

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в феврале 2022 года ряд западных компаний заявили о выходе с рынка России. Фирмы, пытающиеся остаться на территории страны-террориста, сталкиваются с большим ростом расходов, поскольку Москва требует больших скидок на цену желающих продать активов.

Вчера одна из крупнейших криптобирж в мире Binance заявила, что окончательно выйдет из рынка России. Заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса на бирже CommEX.

Также табачный гигант British American Tobacco окончательно продал свой бизнес в России и Белаоруси.