Влаштували мінну "вечірку". Прикордонники атакували штурмовиків РФ у Бахмуті (відео)

Українські захисники виявили позиції штурмовиків РФ у Бахмуті та атакували позиції окупантів за допомогою мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України .

Прикордонники Луганського загону атакували позиції росіян і зафільмували це на відео.

На відео можна побачити окупантів, які намагаються просуватись у Бахмуті.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 квітня, українські прикордонники у Бахмуті відбили атаку штурмовиків "Вагнера" на підступах до опорного пункту.

Українські захисники продовжують тримати оборону у місті-фортеці Бахмут. Бої йдуть на лише на околицях, але й у самому місті.

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