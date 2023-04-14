ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Постійні обстріли та атаки. Українські військові показала вуличні бої у Бахмуті

Новость на русском →
Бахмут, П'ятниця 14 квітня 2023 14:52
Постійні обстріли та атаки. Українські військові показала вуличні бої у Бахмуті Фото: ЗСУ показали вуличні бої у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують тримати оборону у місті-фортеці Бахмут. Бої йдуть на лише на околицях, але й у самому місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

На кадрах зафіксована робота бійців 1-го механізованого бату Третьої штурмової бригади. Військові зазначають, що у Бахмуті тривають вуличні бої, проте не вказують, у якому саме районі.

На відео можна помітити зруйновані квартали Бахмута. Майже кожна будівля пошкоджена внаслідок активних обстрілів. При цьому вибухи та стрілянина у місті не припиняються.

Бійці штурмової бригади зазначають, що російські бойовики б'ють з танків, артилерії, а жива сила невпинно штурмує позиції ЗСУ.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках 49 атак окупантів.

За словами речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, наші воїни продовжують знищувати російських десантників у Бахмуті, яких кинули для підсилення "вагнерівців".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна в Україні Війна Росії проти України ВСУ
NEWS
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні